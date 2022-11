Fiorentina- Salernitana 2-1: Nel primo tempo è praticamente spettatore non pagante. Nella ripresa, complice anche una Salernitana più sfrontata è chiamato a qualche uscita di rilievo: non può niente in occasione del gol di Dia.: Prestazione migliore rispetto alle ultime uscite, e nei primi 45 minuti assieme ad Ikone fa quel che vuole sulla fascia destra. Nella ripresa è uno dei primi a tentare l’arrembaggio dopo il momentaneo pareggio ospite. A volte forse pecca di imprecisione ma i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.: Dopo un primo tempo magistrale, in cui Bonazzoli e Piatek non toccano neanche un pallone, nella ripresa si addormenta in occasione del momentaneo pareggio di Dia. Una sbavatura che avrebbe potuto creare problemi alla Fiorentina, ma prestazione tutto sommato sufficiente.: Prestazione identica a quella del compagno di reparto. Primo tempo sicuro e senza sbavature, ripresa macchiata dalla molle marcatura che permette a Piatek di servire Dia per il gol del momentaneo pareggio.: Partita senza infami a e senza lode per il capitano viola che comunque dimostra di non essere al 100%. Si vede poco, e male, in fase offensiva e in fase difensiva subisce la crescita degli ospiti nel secondo tempo. Italiano se ne accorge e lo fa rifiatare (dal 31’st: Nuovamente in cabina di regia, si guadagna agiatamente la sufficienza. Funge da filtro davanti a centrocampo risultando fondamentale nei raddoppio. Al 30’, con una diagonale da difensore esperto, evita ai compagni di andare in svantaggio. Nella ripresa, prima del gol vittoria di Jovic, va vicino al gol con un siluro dal limite dell’area.: Si vede poco perché ha compiti diversi. Con il passaggio al 4-2-3-1 si schiera assieme ad Amrabat davanti alla difesa, ha compiti diversi anche se subito dopo il vantaggio ha sui piedi l’occasione per chiudere la partita. Secondo tempo senza sbavature. (dal 31'st: E’ tutto un altro giocatore rispetto a due mesi fa. L’azione del vantaggio è in fotocopia al gol che ha sbloccato . Anche nel secondo tempo, soprattutto dopo il gol del pareggio ospite, è il più intraprendente. Gli manca solo il gol.: E’ tornato il jack di un tempo. Ha l’argento vivo addosso e il secondo gol consecutivo in campionato, in fotocopia a quello di domenica scorsa, è la dimostrazione che questa squadra non può fare a meno di lui. Peccato che adesso arrivi la sosta perché finalmente aveva ingranato la marcia giusta. (dal 37’st: Il primo tempo è, come spesso accade, uno dei più intraprendenti della Fiorentina. Alla mezz’ora si mangia il secondo gol consecutivo, come successo domenica scorsa contro la Sampdoria (dal 18’st: a dispetto di altre partite il fantasista entra subito in partita di fatto decidendola. Prima sfiora il vantaggio dal limite dell’area, poi serve a Jovic il pallone del vantaggio): Buon primo tempo anche se alla fin dei conti ha una sola occasione gol, ma le colpe non solo soltanto sue. La squadra lo cerca poco ed il brasiliano, per caratteristiche, non è certo uno che fa reparto da solo. Italiano lo toglie per sfruttare la freschezza di Jovic. (dal 31’st: anche lui entra e segna regalando i tre punti alla Fiorentina. Cosa volere di più): La squadra inizia la partita con il giusto approccio, dimostrando da subito di volere i tre punti. In vantaggio forse troppo presto, la sua squadra nella ripresa si “siede” e rischia la figuraccia. Lui non tentenna e con i cambi porta a casa i 3 punti: Saponara e Jovic di fatto svoltano la partita e regalano alla Fiorentina la quinta vittoria consecutiva.