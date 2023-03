: bravissimo su Di Francesco in avvio di ripresa. Il Lecce non si rivede praticamente piùspina nel fianco costante sul lato destro. Gioca un numero innumerevole di palloni confermando il grande stato di forma. Deve migliorare nella precisione, ma atleticamente è dominante.altro match da professore della difesa. Non che da lui ci si aspetti qualcosa di diversoperde un pallone sanguinoso al 20’ che poteva costare carissimo. Per il resto è positivo, uscendo sempre vincitore dai duelli con Colombo, ma l’errore è da matita blusempre propositivo a sinistra, ma pecca un po’ nella qualità. Strefezza, comunque, da quella parte non punge mai.danza sulla trequarti cercando traiettorie per i compagni e facendo raccordo fra i reparti. È in forma, anche se cala nel secondo tempo.: ennesima gara estremamente attenta, al netto di una partenza col freno tirato. Intercetta e ripulisce palloni, sta tornando quello visto in Qatar. Fallisce il colpo del KO a fine match, ma cambia poco.tanto lavoro sporco come al solito. Poco appariscente ma efficace. E l’intesa con Amrabat cresce.: tallona Gallo e lo costringe all’autogol sulla splendida palla di Saponara. Un po’ impreciso in altre occasioni, ma il suo zampino ce lo mette sempre.non è semplice in mezzo a due gorilla come Baschirotto e Umtiti, ma sbaglia anche le poche palle giocabili che gli arrivano.ci prova di testa e fa a sportellate coi centrali salentinigioca venendo molto dentro al campo, è suo il primo squillo della partita al quarto d’ora. Poi disegna la splendida traiettoria che costringe Gallo all’autogol. Vederlo giocare è una gioia per gli occhi, ma l’anagrafica è quella che è, e Italiano deve gestirlo.quando il motore gira lascia sul posto qualunque avversario, ma nelle scelte di passaggio negli ultimi 20 metri deve migliorare decisamentela Fiorentina gioca con una maturità mai vista in stagione, sebbene la gara di oggi la porti a casa con il minimo sforzo. Accantona il turnover quasi ossessivo che caratterizzava l’inizio stagione premiando uno zoccolo duro che gli sta garantendo prestazioni ma, soprattutto, risultati. E ora anche la classifica si fa interessante.