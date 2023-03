Un Mondiale da protagonista, un mercato di gennaio che si è acceso nel finale, prima della delusione per la mancata cessione al Barcellona. Sono stati mesi ricchi di alti e bassi quelli che ha vissuto Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina. Nelle ultime settimane il suo livello è tornato a crescere, per la gioia di Vincenzo Italiano, che se lo gode tra Serie A e Conference League. In attesa di un mercato estivo in cui Barça e Premier League - Tottenham su tutti - torneranno a farsi avanti.