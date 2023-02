Dice di no subito in avvio a Zirkzee distendendosi alla grande, decisamente rivedibile però sul secondo gol degli ospiti. Gara onestaTimido. Qualche imprecisione di troppo in fase di possesso. SI fa vedere maggiormente quando alla Viola serve disperatamente un gol. Ma è tardi.Fa il suo dovere senza disdegnare le cattive maniere quando serve. Ordinaria amministrazione, incolpevole sul secondo gol.Non se la cava male contro gli indiavolati attaccanti del Bologna. Ma alla mezz’ora rimedia un giallo evitabile da diffidato (salterà la Juve) che lo fa giocare col freno a mano tirato. E Italiano lo lascia negli spogliatoi.Si perde Posch sul raddoppio del Bologna, poi cresce, ma l'errore pesaCroce e delizia. Sempre propositivo in fase di spinta e pericoloso sui calci da fermo. Ma da quella parte Orsolini fa sostanzialmente quello che vuoleIl più positivo della mediana Viola, e non è una notizia. Mette qualità, ma affonda insieme alla squadra col passare dei minuti. Dal 60' Mandragora 6 - Mette ordine, ma la solfa non cambia.Male in fase di possesso, imballato in fase di non possesso. Non è al meglio, e si vedeSfortunato, anche se ingenuo, sul tocco di mano che Pairetto. Poi resta imbottigliato nel traffico per colpa anche dell'ottimo lavoro dei centrali del Bologna. Dal 60' Cabral 6 - Match generoso, ma poca qualità sotto portaTanta sostanza. Ma pecca di precisione, e stasera non è l'unico nella squadra Viola. Il gol Viola nasce da una sua giocata.Più che un centravanti sembra un falso nueve. Qualche imbucata, ma poco altro. Lucumì e Sosa lo contengono senza troppi patemi.Un gol da rapinatore, una rovesciata che per poco non butta giù il Franchi, tante giocate. DI più non gli si può chiedere.Buoni segnali, qualche percussione, un paio di conclusioni, potrà far comodoTatticamente la perde lui. Schiera un Amrabat non al meglio che non lo ripaga e il suo 433 soffre tremendamente l'aggressione alta del Bologna. I cambi non incidono