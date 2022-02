Spezia-Fiorentina 1-2



Terracciano 6,5: una serata quasi inoperosa, unico intervento risolutore sull’angolo calciato da Verde.

Odriozola 6,5: non ha grossi problemi, anzi nessuno e non disdegna gli inserimenti a sostegno delle ali.

Milenkovic 7: è il perno della difesa che gestisce con estrema autorevolezza.

Igor 6: un apporto importante sebbene ci siano state un paio di sbavature.

Biraghi 6,5: il capitano che non muore mai. Presente su ogni pallone in una gara di sacrificio.

Castrovilli 5,5: mai propositivo, anzi arruffone in un centrocampo dove risulta l’unico fuori giri. (40’ st Ikonè 5,5: 5 minuti per divorarsi la rete della tranquillità)

Amrabat 7: fa girare la squadra come un orologio, poi fa un errore gravissimo che porta al pareggio dello Spezia a cui rimedia con la rasoiata che vale i 3 punti.

Maleh 5,5: ottimo inizio e dal suo piede parte l’azione del vantaggio. Poi però sparisce. (16’ Duncan 5,5: sulla rete dello Spezia poteva fare meglio)

Gonzalez 7: entra ed esce dal match tipico dei sudamericani. Poi ha messo in porta quasi tutti i compagni. Gli manca solo la rete

Sottil 5,5: sta ai margini del match. Molte pause, senza saltare mai l’uomo. (33’ st Saponara sv)

Piatek 6: il 2° rigore fallito consecutivamente che avrebbe potuto condizionarlo. Si sbatte e si rifà nel vantaggio poi però non fa molto altro. (33’ st Cabral sv)

All. Italiano 7: prestazione come da clichè. Tre punti importanti che lo rilanciano nella corsa all’Europa. Ma la sua squadra senza mancare della giusta incisività soprattutto contro una squadra che paga un deficit tecnico importante.