Fiorentina, le pagelle di CM: Belotti nullo, Bonaventura sfortunato

Andrea Piva

Torino-Fiorentina 0-0



Terracciano 6: bravo nel primo tempo a opporsi alla conclusione di Vlasic e, nella ripresa, a quella di Bellanova.



Kayode 6,5: altra buona prestazione da parte del giovane terzino viola che, in fase difensiva, riesce a contenere bene Rodriguez. Si fa anche vedere in più di un’occasione in avanti dove riesce a mettere qualche cross interessante.



Milenkovic 6,5: dà spesso vita a duelli fisici con Zapata. Nonostante il colombiano sia un cliente difficile da contenere, il difensore serbo riesce in più di un’occasione a uscirne vincitore.



Ranieri 6: dopo pochi minuti riceve un’ammonizione per un fallo su Bellanova, motivo per il quale Italiano decide di sostituirlo nel secondo tempo. La sua prestazione è stata comunque buona.



(Dal 9’ s.t. Mandragora 6: entra con il Torino in dieci e gioca da centrale di difesa)



Biraghi 5,5: quando Bellanova accelera e parte in velocità sulla fascia, il capitano della Fiorentina non riesce mai a contenerlo. Nel primo tempo si vede poco anche in fase offensiva, meglio nella ripresa quando, con il Torino in dieci, trova più spazi.



Bonaventura 6,5: nel secondo tempo va vicinissimo al gol con un colpo di testa sul quale Milinkovic-Savic riesce a superarsi e compiere una grande parata. Tocca molti palloni ed è sempre nel vivo del gioco.



(Dal 40’ s.t. Nzola: sv)



Arthur 5,5: fatica quando è chiamato a ripiegare in fase difensiva per rincorrere gli avversari. A fine primo tempo viene anche ammonito per un fallo su Ricci e, per non correre rischi, all’intervallo Italiano lo sostituisce.



(Dall’1’ s.t. Lopez 6: fa girare molto il pallone)



Gonzalez 6: riesce a creare più di un grattacapo alla difesa del Torino. Dei trequartisti schierati nella formazione titolare da Italiano è quello che offre la prestazione migliore.



Beltran 5: si vede poco l’argentino nel corso del primo tempo, tanto che l’unica cosa da segnalare della sua partita è l’ammonizione che riceve per proteste. All’intervallo Italiano lo richiama in panchina.



(Dall’1 s.t Barak 5,5: non riesce a dare la qualità sperata in attacco)



Sottil 5,5: è autore di un paio di buone iniziative ma per lunghi tratti di partita non si vede. Non riesce ad avere la necessaria continuità, merito anche di Djidji che riesce a limitarlo.



(Dal 23’ s.t. Ikoné 5,5: si vede poco)



Belotti 5: viene accolti dai tanti fischi da parte dei suoi ex tifosi, fischi che lo accompagna per tutta la durata della partita ogni volta che entra in possesso del pallone e che sembrano condizionarlo. A rendere più difficile la sua partita c’è anche l’ottima marcatura di Buongiorno.



All. Italiano 5: la sua Fiorentina gioca tutto il secondo tempo con un uomo in più ma crea una sola vera occasione con il colpo di testa di Bonaventua.