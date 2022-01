Cagliari-Fiorentina 1-1se la Fiorentina conquista un punto alla fine è merito suo. Para il rigore del possibile 2 a 0 dando fiducia all'intera squadra.: conquista il rigore del possibile vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa invece ne concede uno alzando troppo la mano in chiusura su Joao Pedro.: concede qualcosa di troppo a Joao Pedro. Non è più la roccia di una volta.: il più attento dei suoi in fase difensiva. Perfetto in chiusura sulle punte avversarie.: ha la possibilità di mettere in discesa il match ma fallisce un rigore dopo soli 8 minuti. Mai in partita, forse condizionato dal suo errore.: mette la sua qualità a disposizione della squadra ma sbaglia troppi passaggi decisivi.: prende per mano il centrocampo viola con la sua solita leggerezza.: inesistente. Spreca la possibilità di rimettersi in mostra dopo un periodo in ombra. Dov'è finito il vero Castrovilli ?(dal 1' s.t: il suo ingresso in campo ha portato la giusta vitalità alla squadra viola. Cambia la partita).: ha qualità e si vede. La sua corsa potrà essere un'arma in più per Italiano ma deve farsi vedere maggiormente dentro l'area di rigore.(dal 15' s.t: entra, segna, esulta sotto la sua ex curva e salva la viola).(dal 45' s.t: qualche buona sponda e poco più. Deve ancora entrare negli schemi della squadra.(dal 23' s.t: nel momento del bisogno entra ed aiuta la squadra a non sentire il peso di giocare con un uomo in meno).una vera freccia. Lotta, corre e dispensa palloni. L'unica cosa che non ha trovato quest'oggi è il gol.All.: una partita che sembrava al sicuro viste le mille assenze avversarie. A gara in corso riesce a portare a casa almeno un punto grazie alle sostituzioni.