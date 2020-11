Parma-Fiorentina 0-0



Dragowski 6: nessun intervento complicato tra i pali, bene sulle uscite alte



Igor 6,5: Inglese non gli crea particolari problemi, anche perchè il Parma spesso spinge sull’altro lato



Caceres 6,5: vince diversi duelli con Inglese e avanza quando ne ha l’occasione



Milenkovic 6,5: fa valere la sua stazza fisica sul gioco aereo ed è bravo in copertura



Biraghi 6,5: pericoloso sui calci piazzati, prova a cercare il fondo con cross pericolosi



Castrovilli 5,5: poche occasioni in fase offensiva, si limita a contenere il centrocampo ducale



(Dal 38’ s.t. Bonaventura sv)



Pulgar 6: torna titolare in regia e cerca di dare il via alle azioni della Fiorentina



Amrabat 6: svaria tra le due linee e prova ad inserirsi, gran corsa in mezzo al campo



Venuti 6: grande lavoro in fase di copertura, deve arretrare quando sulla sua fascia spingono Pezzella e Gervinho



(Dal 26’ s.t. Lirola 6: entra al posto di Venuti e prova a farsi vedere sulla destra)



Ribery 5,5: si abbassa addirittura sulla linea dei centrocampisti per andare a prendere palla; si prende un giallo per simulazione a fine primo tempo



Kouame 5: cerca la profondità ma dovrebbe aggiustare la mira sui colpi di testa



(Dal 24’ s.t. Cutrone 5: in venti minuti non si fa mai vedere)





All. Iachini 5,5: la sua squadra ha pochi spunti offensivi, lascia in panchina Vlahovic per 90’