Napoli-Fiorentina 1-3Fiorentina:: commette il fallo su Osimhen che costa il rigore. Non ha troppe colpe, però, perché è Parisi che sbaglia il retropassaggio e lui frana addosso all'attaccante del Napoli. Intuisce anche il tiro dal dischetto ma non riesce ad opporsi. Provvidenziale la sua parata su Osimhen nella ripresa.: quanta personalità, va a giocare di aggressività e in anticipo su Kvaratskhelia con risultati eccellenti. Da rivedere quando al 59' con una rimessa laterale sbagliata concede un'occasione a Osimhen (38' s.t.).: fa fatica nei duelli contro Osimhen, spesso è costretto a ricorrere al fallo.: parte forte con un tentativo in rovesciata e soprattutto il gol dello 0-1 che nasce da una sua palla recuperata e l'inserimento di lui stesso. Buona la gestione su Osimhen.: grosso errore allo scadere del primo tempo quando di fatto regala palla a Osimhen che anticipa Terracciano e si prende il rigore dell'1-1. Non si abbatte e si rimette in carreggiata, serve l'assist del 3-1 a Nico Gonzalez.: palla ad Arthur oggi vuol dire palla in banca, gran bella gestione della palla (38' s.t.).: ottimo lavoro in entrambe le fasi, ci mette lo zampino inserendosi per il gol dell'1-2 (38' s.t.).: tanta applicazione soprattutto in fase difensiva, poi lì davanti fa valere la sua rapidità. Al 51' sfiora il nuovo vantaggio della Fiorentina scheggiando il palo dopo una buona giocata (44' s.t.).: quando la palla passa per i suoi piedi c'è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa. Ed è così: lo 0-1 arriva da un suo cross insidiosissimo e il secondo vantaggio lo segna proprio lui.: primo gol con la maglia della Fiorentina, è importante e sblocca il punteggio (28' s.t.: partenza sprint quest'anno, con la 10 sulle spalle oggi è sempre determinante. Segna il gol del 3-1 che chiude i giochi al Maradona).: lavoro fisico contro i due centrali del Napoli vincendo tanti duelli.: è la bestia nera del Napoli e vince al Maradona mettendola sul gioco e palleggiando con qualità contro i campioni d'Italia. Il terzo posto in classifica non è un caso, la Fiorentina è una bellissima realtà.