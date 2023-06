Cerofolini 6: prima Berardi lo minaccia con un tiro insidioso, poi lo spiazza dagli undici metri. Attento nel primo caso, battezza l’angolo sbagliato nel secondo.Dodo 6: generoso ma non straripante come in altre occasioni.(72’ Venuti s.v.)Quarta 5,5: un mezzo voto in meno per il gol sbagliato di testa. Guida bene la difesa e annulla Pinamonti.Ranieri 6: mini rissetta con Berardi, volano solo parole e cartellini. Nel complesso ok, non fa sentire la mancanza di Milenkovic.Terzic 6,5: pronti via, giallo; partita in salita se devi marcare Berardi… E invece il vice di Biraghi non ci fa una piega e tira dritto, sovrapposizione su sovrapposizione, fino all’assist per Saponara.Amrabat 6: randellate e spintoni, tanti palloni toccati ma anche qualche errore incomprensibile.(81’ Bianco s.v.)Duncan 6: sportellate con Harroui e un bel cross per la testa di Cabral. Ma a Italiano, dopo un quarto d’ora dalla ripresa, serve più qualità.(57’ Bonaventura 6: senza farsi notare troppo, manovra con saggezza e supporta tecnicamente il cambio di marcia dei viola)Kouame 6: è dinamico ma non riesce a fregare Toljan.(57’ Gonzalez 7: entra con una voglia matta di… farsi del male. Non si tira mai indietro, e pur di segnare, va a scrociarsi contro il palo)Castrovilli 6: duellino con Henrique, nessuna scintilla (né di genio né per gli urti). Si fa male nel finale.Ikone 5,5: a parte lo spunto nei primi minuti, combina poco, annullato da Rogerio.(72’ Saponara 7,5: quando entra così, Italiano gode e con lui tutto il popolo viola. Doppio arcobaleno: uno finisce nel sette e l’altro sulla testa di Gonzalez)Cabral 6,5: il più pericoloso dei suoi, nonché l’autore di un palo nel primo tempo (di testa) e del gol che sblocca la partita a inizio ripresa. Macchia la prestazione con la mossa del piccione (tocco di gomito e rigore per il Sassuolo).All. Italiano 7: Fiorentina più pericolosa del Sassuolo anche prima dei suoi cambi vincenti. Bel lavoro.