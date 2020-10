Dragowski 7: Salva il risultato due volte, prima su Okaka a distanza ravvicinatissima, poi su una bellissima conclusione di Deulofeu, cancellando un’insicurezza iniziale.: Preziosissimo quando sbuca in area avversaria e segna il gol che vale il momentaneo 2-0. In difesa chiude più che può, anche se ha colpe sul secondo gol di Okaka.Il capitano stringe i denti e parte dal primo minuto, facendo valere il suo carisma e la sua qualità in mezzo al campo. La Fiorentina si scopre in qualche occasione, ma Pezzella è sempre pronto e attento. Esce prima della fine del primo tempo per i soliti problemi fisici.(Dal 38’ p.t.: Gettato nella mischia per l’infortunio di Pezzella, non è perfettamente inserito nei meccanismi di squadra, complice anche l’arrivo di pochi giorni fa. Prova a chiudere, ma soffre Okaka, insufficienza lieve sulla fiducia per le buone cose mostrate): Insicuro in occasione del primo gol dell’Udinese, prova a mettere la sua leadership in campo con risultati altalenanti. Sbaglia qualche pallone di troppo in uscita e si perde Okaka in occasione del secondo gol, con la complicità di Milenkovic): Vince il duello con Owejan sulla fascia, risultando un fattore con le sue accelerazioni. Sta crescendo con il passare dei minuti, e conferma quanto fatto di buono a Cesena.(Dal 34’s.t.: SV): Meno brillante di altre volte, ma il suo lavoro a centrocampo è preziosissimo. Qualche bella palla in profondità e alcuni spunti interessanti.(Dal 34’ s.t.: SV): La sua fisicità in mezzo al campo è sicuramente un fattore, anche quando la sua squadra soffre riesce a recuperare palloni preziosi. Rimane l’amaro in bocca di vederlo in una posizione troppo arretrata.: In serate difficili come queste, il numero 10 mette in vetrina tutto il suo talento ed il suo genio. Il primo gol è frutto di un ottimo inserimento, il secondo una grande conclusione sul secondo palo che beffa Nicolas. Iachini si aggrappa al suo miglior giovane per fare tre punti preziosissimi: Sulla fascia è un fattore, confeziona gli assist per i due gol di Castrovilli. Pecca un po’ in difesa, ma il suo apporto in fase offensiva è preziosissimo: I gol partono tutte da invenzioni di Castrovilli, e il numero 9 pare esterno al gioco offensivo per larghi tratti di gara. La cosa migliore della sua partita è il movimento per portare via l’uomo e consentire a Milenkovic di colpire indisturbato per il secondo gol viola.(Dal 21’ s.t.: Entra per vivacizzare l’attacco viola, ma non riesce mai a rendersi pericoloso): Il carisma dello spagnolo si percepisce da subito, quando guida i movimenti offensivi della sua squadra. Il ruolo di seconda punta non è il suo e si vede, non riuscendo mai ad essere realmente pericoloso, complice anche il poco supporto da parte del compagno di reparto.(Dal 21’ s.t.: Come Kouame non riesce ad entrare in partita, ma a differenza dell’ivoriano, regala all’Udinese due palloni a tempo quasi scaduto, che avrebbero potuto portare diverse difficoltà alla difesa viola).Iachini 5.5preoccupante è che la sua Fiorentina trova il gol con facilità, ma non riesce mai a tenere il vantaggio con tranquillità