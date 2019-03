Atalanta-Fiorentina 3-1



Lafont 7: in vacanza fino al 18’, poi rientro duro al lavoro: per due volte nega la porta all’Atalanta, col miracolo su Gomez e su Zapata, dopo il quale rimane a terra dolorante. Al 26’ compie un altro miracolo su Ilicic. ingannato per la piccola deviazione di Veretout sul gol di Ilicic. La Dea tira in porta dieci volte e Lafont è bravo a fare gli straordinari. Un muro anche sulla punizione di Ilicic. Un buon voto nonostante i tre gol subìti e questo è tutto dire.



Ceccherini 5,5: subito cartellino giallo per un’entrata a forbice che taglia fuori Ilicic solo travolgendolo. Non riesce a contenere Ilicic dopo la punizione rapida che manda in gol lo sloveno. La sfera di un Gomez scatenato passa sotto le sue gambe, non può nulla col capitano nerazzurro. Assillante su Zapata, prende le misure su Ilicic.



(Dal 39’ s.t. Pjaca: sv)



Pezzella 6: un ritorno importante sia nella fase di possesso che di non possesso, si sentiva la sua mancanza. Riesce ad anticipare Zapata e ha sempre l’ultima parola contro la pantera.



Milenkovic 5,5: gira palla in avanti e la salva in fallo laterale quando la Dea si fa in avanti per pareggiare i conti. Riesce a frenare il Papu ma non in occasione del suo gol. Butta a terra Ilicic e regala alla Dea una punizione pericolosissima battuta da Ilicic.



(Dal 20 s.t. Vitor Hugo 5,5: chiude male su Ilicic e regala rimessa alla Dea quando è già sopra di 3-1)



Laurini 6: il suo nome non finisce sul tabellino solo grazie all’abilità di Gollini che effettua una paratona sul suo lancio ben mirato.



(Dal 20’ s.t. Dabo: sv)



Veretout 5,5: si fa portare via la sfera a de Roon e commette fallo su Gomez, ma la cosa peggiore è la deviazione involontaria verso la porta di Lafont di una sfera che stava già viaggiando verso la rete.Prende anche il giallo e rischia l’arancione. Edimilson 5,5: Freuler lo anticipa sempre, Masiello non riesce invece a fermarlo e deve commettere fallo. Non riesce a rubare palla a Gosens permettendogli così la rete del 3-1 poco dopo.



Biraghi 6: segue Ilicic e lo pedina ovunque. Chiude in calcio d’angolo il tiro di Ilicic. Zoppica dopo il fallo di Freiuler e non è più lo stesso.



Chiesa 7: subissato dai fischi, non è facile per lui mantenere il controllo, specie perché attaccato da Masiello. Vola in velocità non appena ne ha l’occasione e solo Gollini gli nega la gioia della rete. Lotta in campo aperto con Castagne. Ha un aggancio incredibile, ma lo svizzero nerazzurro è una bella gatta da pelare. Giocate da stropicciarsi gli occhi, la difesa nerazzurra è più che disorientata. Circondato da difensori nerazzurri, li mangia tutti in un sol boccone. Partita fenomenale, traversa fenomenale.



Simeone 5,5: fermato da Castagne, porta via a Ilicic la sfera. Dribblato dal Papu nella sua rincorsa al gol, beffato anche da Gollini che compie la parata del secolo sul suo tiro.



Muriel 7: fa credere di tirare col destro poi la chiude velocemente in rete con un sinistro telecomandato all’angolino da supereroe. Lotta e aiuta Milenkovic a recuperare palla. Incredibili le sue giocate, anticipano tutti i ministri della difesa bergamasca. Nella ripresa si ritrova davanti Palomino, ma per lui le difficoltà ad attaccare non aumentano.





All. Pioli 5,5: parte bene, anzi, benissimo la sua squadra, subito in gol approfittando del primo regalo nerazzurro. Poi la partita si ribalta, come sempre è con la Dea, e il ritmo cresce in maniera forsennata. I suoi però non riescono ancora a prendere la misura del duetto micidiale, ma ben noto, nerazzurro. Nonostante gli errori dell'Atalanta, la Fiorentina si siede e non la beffa.