: continua il proprio leitmotiv di indecisioni, ma in almeno due occasioni è reattivo nel tuffarsi e togliere il pallone dallo specchio della porta. Cresce fino all'uscita sciagurata che regala il pallone sui piedi di Florenzi: con i pugni avrebbe potuto fare decisamente meglio. Mette in angolo la bomba di Dzeko.: sta ancora ringraziando il palo sulla deviazione di testa in occasione della punizione di Pellegrini, sulla quale è provvidenziale. Il resto è ordinaria amministrazione.: con la ferita in fronte assomiglia ancor di più a un condottiero. Tiene botta e tiene Dzeko. Anticipa Pellegrini nella ripresa, togliendogli il pallone dalla testa.: i giallorossi arrivano da ogni parte nel primo tempo, il brasiliano salva e si immola, al 21', su un tiro di El Shaarawy. E sempre sul 'Faraone' è decisivo in scivolata, a inizio ripresa.: fa ammonire Nzonzi, sgambetta inavvertitamente Pezzella e poco altro. Non fa danni, non inventa il calcio.: soffre di qualche problema ed è evidente, gioca non al massimo delle sue potenzialità.(dal 27' st: l'uomo che serviva nel finale di partita non basta. Sostanza, quella che Pioli si aspettava dal suo ingresso): impeccabile dal dischetto, dove angola il pallone talmente tanto che quel colosso di Olsen non riesce ad arrivarci. Meno motorino del solito, placca Zaniolo pur di fermarlo e viene ammonito per un intervento disperato. Insomma, una diga che segna ancora, sempre dagli undici metri.: è la sua gara. Il cartellino è interamente di proprietà della Roma, dove tornerà a fine stagione. Lo scorso anno, al 'Franchi, segnò gli unici due gol in Serie A proprio contro la Fiorentina. Il primo a provarci, dopo un minuto, ma la voglia di segnare si spegne alta rispetto allo specchio della porta. Porta spesso il pallone, viene spostato esterno a destra con l'uscita di Mirallas: calcia subito, facendo venire i brividi a Olsen.: è ovunque, ma davvero, poiché corre a ripiegare da mediano quando la Fiorentina perde totalmente il senso delle posizioni. Tenta un passaggio evitabile e mal calibrato, davanti a Olsen, in favore di Simeone, che si addormenta sul più bello. Costantemente attivo, è una mina vagante e serve la massima attenzione per contenerlo. Troppo, troppo egoista nel finale, quando calcia a rientrare direttamente tra le braccia dei raccattapalle.: ruba nuovamente il posto a Pjaca, stavolta nella propria posizione naturale. Lampi di accelerazioni e qualche dribbling tentato, niente più. Sicuramente più pimpante rispetto alle ultime uscite del croato.(dall'8' st: dona corsa e fisico in mezzo al campo): ha una voglia matta di tornare al gol, è lampante. Fa un arrosto davanti a Olsen, sul quale inciampa: Banti assegna il rigore tra le polemiche... evitando la figuraccia all'argentino. Braccia aperte e sconsolate sul passaggio di Chiesa, a un metro dalla porta: colpa equamente suddivisa, ma l'argentino si addormenta.(dal 33' st: cerca di portare a spasso il diretto marcatore, la Roma preme nel finale e gli spazi per affondare sono esigui)All.: sorprende preferendo Mirallas a Pjaca e reintegra tra i titolari Gerson e Simeone, affidandosi all'ormai collaudata difesa. Nel primo tempo i viola soffrono, senza trovare sovente l'intesa: il rigore è una manna dal cielo, che la squadra sfrutta. Da lì, la Fiorentina entra in partita e macina gioco, centellinandolo. La ripresa è una battaglia: i ritmi non sono elevati, ma la posta in palio è alta.