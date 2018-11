L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa è presente in tribuna al 'Franchi' in occasione della sfida tra la società viola e la Roma: due stagioni a Firenze, il portoghese non si è lasciato bene con l'ambiente, ed è reduce dall'esonero dal Tianjin Quanjian: "Sono contento di essere qui, saluto tutta Firenze", ha accennato ai microfoni di Radio Bruno.