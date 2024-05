Fiorentina, le pagelle di CM: difesa da incubo. Castrovilli migliore in campo

Christensen 4,5: nel primo tempo dormita colossale in tandem con Ranieri che regala il rigore ai gialloblù. Anche in occasione del secondo gol poteva fare molto meglio.Faraoni 6: prova a fare il suo, anche se le giocate sono sempre abbastanza elementari. In avanti si fa vedere troppo poco.(dal 39' s.t. Belotti: s.v.)Milenkovic 4,5: continua il brutto periodo per il difensore viola. Tanta confusione e poca concretezza. Sull'occasione del rigole non riesce a essere lucido e nel raddoppio si lascia scappare Noslin.Ranieri 5: dormita con il proprio portiere in occasione del primo gol. Per il resto una gara troppo imprecisa.

Parisi 6,5: uno dei pochi che ci mette l'anima, anche a costo di sbagliare. Corre molto e cerca di proporsi anche in fase offensiva.Lopez 5: ingabbiato nel centrocampo avversario, trova pochi spazi e si muove poco.(dal 24' s.t. Mandragora 6: fa sicuramente qualcosa di più rispetto al compagno, anche se poco incisivo sotto porta.)Duncan 5,5: serviva più aggressività in fase di ripartenza. Troppo compassato.(dal 18' s.t. Bonaventura 5,5: entra nella fase più concitata della partita. Qualche tiro ma nulla di più.)Ikoné 5,5: buoni i suoi dribbling, ma se non tiri in porta poi vanifichi tutto.

(dal 24' s.t. Beltran 5: entra senza spostare gli equilibri.)Barak 6,5: da premiare l'impegno che ci mette in campo.Castrovilli 7: nelle sue condizioni fa davvero il massimo. Oltre a segnare la rete del momentaneo pareggio, fa la spola tra attacco e difesa, sempre al servizio dei compagni.(dal 18' s.t. Kuame 5: viene annullato dalla difesa del Verona con troppa facilità.)Nzola 5,5: assist su Castrovilli e nulla più.All. Italiano 5: difesa totalmente fuori condizione. Forse qualche scelta differente nel reparto difensivo poteva essere fatta.