gara quasi da spettatore non pagante, una sola piccola indecisione su di un corner.spinge come un matto come al solito, salta gli avversari come birilli, aiuta il centrocampo convergendo quando ha la palla. Terzino fenomenale, anche se a volte tende a strafare un po’. Mezzo voto in meno per la goffa ammonizione che gli costa il giallo, ma la prestazione, e non è la prima, resta eccezionale: pericoloso quando sale su calcio piazzato, coriaceo quando c'è da difendere la porta. Prova esemplaresempre in anticipo sugli attaccanti grigiorossi. Dà una mano alla mediana in costruzione. Gara positiva ma esce per infortunio, sperano che non sia nulla di grave.soffre un po’ la fisicità di Dessers ma tutto sommato regge sempre il colpo, e nel finale chiude il fortinomotorino infaticabile a sinistra. Si limita all’ordinaria amministrazione, non che stasera servisse altroennesima partita di grande pulizia tecnica, prezioso anche nelle zone più avanzateun paio di appoggi sbagliati in avvio, poi cresce di condizione trovando tracce in verticale da dieci puro. L’impressione è che renda meglio sulla trequarti.parte anche bene risultando pericoloso sulla corsia, poi s’incupisce. Ormai una costante.quando parte palla al piede fa paura, dà una mano anche in ripiegamentoconferma di non essere in un grandissimo stato di forma. Vaga per il campo senza mai incidere. Risulta paradossalmente più utile nella parte finale del match, quando la Cremonese alza un po’ il baricentro.: quando si accende semina il panico indifferentemente a sinistra e a destra anche se tende a nascondersi in alcune fasi del match. Sfiora il gol col suo solito mancino a giro.soffocato da Locoshvili nelle prime fasi di gara. Sgomita e cerca la rete di testa a fine partita. Serata difficile, ma va più che bene così.finalmente la lezione del Braga pare appresa. La Fiorentina gioca una gara coi giri bassissimi, ma senza rischiare praticamente nulla. Risparmia saggiamente Amrabat e Quarta (diffidati) e si guadagna una semifinale per scrivere la storia della Fiorentina.la viola si rende pericolosa col contagocce. Sicuro quando chiamato in causa.: resta basso perché da quelle parti si aggira quel diavolo di Gonzalez. Gara onestapulito negli interventi, sale di condizione quando la Fiorentina si fa più pericolosa. Si perde Cabral solamente in un’occasione, senza conseguenzemolto bene nella prima frazione, strepitoso su Cabral alla mezz’ora. Grintoso e puntuale negli interventi, anche quando è costretto a correre all'indietro. Grande garasgroppa a sinistra duellando con Dodò, cala con l’avanzare dei minuti ma la prova resta positiva. Esce stanco. Dal 67’ Buonaiuto 5,5: quasi mai nel vivo del gioco. Sbaglia anche un apio di palloni facili, specialmente pe runo con la sua tecnicai mediani viola tendono a metterlo in mezzo, ma tutto sommato se la cava. Ci prova di testa su calcio d'angolofa legna in mezzo al campo. Più quantità che qualità, fa quel che può: ha licenza di spingere, ma non lo fa praticamente mai. E Gonzalez da quella parte sfonda spesso. Dal 46’ Valeri 6: più positivo rispetto a Ghiglione, forse meritava la maglia da titolarepoca roba da trequartista, Ballardini lo alza nel secondo tempo, lo spartito non cambiatroppo timido quando salgono i compagni. Tocca una miseria di palloni, di cui quasi tutti sbagliati.altra qualità rispetto al nigeriano, con lui dal 1' sarebbe stata un'altra gara: partita difficilissima in cui è costretto a fare quasi il terzino. Si rende pericoloso con sparute azioni personali, ma non incide. Esce in preda ai crampi.: tenta di suonare la carica, ma la Fiorentina tiene sempre botta: fosse stata una gara di campionato sarebbe stato un 7. Stasera però c'era bisogno di mettere in campo una Cremonese coraggiosa con la voglia di ribaltare il doppio svantaggio. I grigiorossi giocano una gara estremamente solida, ma davanti non pungono mai. Gli resta una semifinale che ha il sapore della storia, ma poteva giocarsela meglio