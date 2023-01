Il tiro di Dybala è deviato, ma forse si poteva fare qualcosa in più. Anche in altre occasioni non sembra in serata decisa.Tre minuti e becca un giallo ingenuo. Altri venti e becca il rosso. Questa volta molto più che ingenuo. Scombina tutti i piani.L’obiettivo è costringere Abraham a un altra notte a digiuno all’Olimpico. Ci riesce, ma l’inglese trova comunque il modo di far male.: Sfortunato, ma a volte pasticcia di suo. Di guai enormi però non ne combinaDa tempo utilizza un altro tipo di benzina. Non sgasa più come una volta e perde palloni pesanti, anche su calcio piazzato non ne azzecca molte.: Mezz’ora scarsa di corsa e di poche idee. Poi esce per ragioni tattiche. (29’pt Venuti 5,5: anche lui soffre non poco Zalewski): Giro palla e attenzione alle spalle. Non è in formato Mondiale ma è prezioso anche quando prova il tiro in porta: Quando non vede spiragli, prende palla e va da solo. Così serve a poco. E in più rischia un rigore. (1’st Gonzalez 6: porta pepe, ma è dura in queste condizioni)Alla sua età corre più di altri. Le possibilità di far male scarseggiano col passare dei chilometri percorsiCosì come Jovic soffre la solitudine la’ davanti, ma fa poco per trovare compagnia. Secondo tempo leggermente più vivo.Ci si accorge di lui solo per un mezzo screzio con Mancini. Un fantasma. (1’st Barak 5,5: Opaco): Il rosso di Dodò scombina i piani. Qualche calciatore però è decisamente giù di corda. Nella ripresa è bravo a trovare negli angoli nascosti qualsiasi strumento atto a cambiare il vento.