: L’errore sul gol di Spinazzola è di quelli difficili da cancellare, soprattutto al primo tiro subito. Si riscatta parzialmente con due grandi parate su Mayoral.Ennesimo errore sul gol vittoria della Roma, quando sbaglia completamente l’uscita. Si perde completamente Diawara spalancandogli la porta, e anche in occasione del primo gol sbaglia la posizione su Spinazzola.: Male anche il capitano, che non riesce mai a dare sicurezza al reparto. Sbaglia anche lui il posizionamento su entrambi i gol, ma i suoi errori sono meno marchiani rispetto ai compagni di reparto.: Della difesa è ancora una volta l’unico che si salva, con una prestazione di grinta e qualità. Spostato anche mediano prova a dare il suo contributo, ma si sente l’assenza in fase difensiva.: Soffre mortalmente Spinazzola, che gli passa da tutte le parti, compreso un tunnel che entra nelle immagini migliori della gara. Prova a mettere qualche pezza e farsi vedere anche in fase offensiva, con mediocri risultati.: Prova a reggere di fisico l’impatto della Roma, ma non riesce a mettere la sua firma sulla gara. Soffre la velocità dei giallorossi, ma non commette particolari errori che condizionino la sua gara.: A centrocampo non riesce mai a prendere le misure degli avversari, dovrebbe gestire i ritmi viola, ma non ci riesce mai. In cabina di regia Veretout lo sovrasta, e perde molti palloni pesanti.(Dal 33’ s.t.: SV): L’effetto Spezia sembra già terminato per il numero 10 viola, che non riesce ad entrare in partita. Prova a più riprese ad entrare in partita, tentando la giocata o di saltare l’uomo, ma sempre con modesti risultati.(Dal 6’ s.t.: Si vede in qualche spunto, ma ancora è visibilmente lontano da una condizione accettabile): Gioca a sorpresa sulla fascia sinistra, ma non sfigura affatto. Ottimo in fase di chiusura, quando fisicamente si fa sentire su Bruno Peres, lasciando pochissimo spazio al connazionale. Si propone anche in fase offensiva, con ottime sovrapposizioni. Esce dopo un contrasto duro con lo stesso Peres.(Dal 42’ p.t.: Entra decisamente peggio del brasiliano. Prova molti cross, ma li sbaglia tutti, e in fase difensiva dalle sue parti la Roma entra sempre. Entra nell’azione dell’autogol di Spinazzola): Non una delle sue migliori serate, ma la costante impressione che qualsiasi emoziona viola possa nascere solo da lui. Anche l’azione che porta all’autogol di Spinazzola nasce da un contropiede magistralmente iniziato dal numero 7.(Dal 33’ s.t.: SV): Si merita la sufficienza per quanto lotta e sgomita contro tutto e tutti. Pochissimi i palloni giocabili per il serbo, che prova anche ad inventarsi una meravigliosa conclusione al volo.: Ennesima brutta prestazione della Fiorentina, che non fa gol, non gioca e non ha idee. L’unico gol che trova è grazie ad un comico autogol avversario. Sette difensori in campo sono troppi per provare a fare qualcosa di positivo