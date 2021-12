Fiorentina-Salernitana 4-0



Terracciano 6,5: Sempre molto preciso nelle uscite anche fuori dall’area, risponde presente con l’unica parata alla quale viene chiamato nella prima frazione, in uscita su Obi. Bravo anche sul bolide improvviso di Delli Carri.



Odriozola 6: Sempre costante in fase di spinta, però sarebbe stato imperdonabile se la Fiorentina avesse subito gol dopo il pallone da lui perso banalmente sull’attacco di Ribery. Italiano si infuria e manda a scaldarsi Venuti, da lì l’ex Real migliora il rendimento e arriva con qualche buona percussione alla sufficienza. L’unico neo, ma è un’altra serata di festa per i viola.



(dal 42’ s.t. Venuti sv)



Milenkovic 6: Un eccesso di foga gli costa un giallo evitabile con cui deve convivere per il resto della gara. Dalla sua parte staziona il suo ex compagno Ribery, che dà a lui e a Odriozola filo da torcere in più di un frangente. Italiano lo toglie dal campo per paura del secondo giallo.



(dal 1’ s.t. Igor 6: Soffre un po’, come Milenkovic prima di lui, le avanzate condotte da Ribery, ma porta a casa il clean sheet insieme al resto del reparto viola)



Quarta 6,5: Vince il primo contrasto con Simy, poi lo dribbla. Un ottimo inizio, anche se nel primo tempo lui e Milenkovic concedono qualche situazione interessante agli avversari. Nulla che somigli ad una chiara occasione da gol, a parte l’occasione per Obi in prossimità dell’intervallo. Fa valere la sua classe difensiva nella ripresa, in una linea più dinamica con Igor



Biraghi 6,5: Non gli riesce il bis su punizione, trova Vlahovic in un’area molto affollata con un pallone difficile che il serbo incorna a lato. Pericoloso in avanti, non trova per poco qualche combinazione giusta per andare a bersaglio. Difende con ordine durante tutta la ripresa.



(dal 42’ s.t. Terzic sv)



Bonaventura 7: Mortifero con il suo inserimento a rimorchio, si coordina splendidamente e trafigge Belec con un bell’esterno di prima intenzione. Prima della rete, un’ottima mezz’ora tra interdizione e tessitura delle trame sul versante destro.



Torreira 6,5: Come al solito ripulisce e raffina una quantità impressionante di palloni, a ridosso di metà gara si inventa una scucchiaiata per Vlahovic che non finalizza. Sarebbe stato un assist meraviglioso. Obi gli va via, ma ci pensa Terracciano a sventare il pericolo



Duncan 6: Un buon inserimento in avvio, vince un interessante duello di progressioni e fisico con Coulibaly. In avvio di ripresa, dopo aver saltato Delli Carri, cerca qualcosa che somiglia ad un cross mentre c’era luce per tentare il diagonale mancino, ma si rifà con il pallone per il gol del 2-0 di Vlahovic.



(dal 34’ s.t. Maleh 6,5: Anche lui entra ed esulta, Italiano sembra essere Re Mida in questo momento. Gol facile facile, gran momento per questo ragazzo nonostante il poco minutaggio odierno)



Callejon 6,5: In pochi minuti si accende e prima pennella sulla testa di Gonzalez che manda alto, poi propizia con un cross allontanato corto da Veseli il gol di Bonaventura. Conferma la fase ascendente della sua stagione con un paio di corse verso l’area di rigore che potevano essere meglio premiate.



(dal 27’ s.t. Sottil 6,5: Entra e approfitta di una gara già in discesa per incidere: suo l’assist per un solissimo Vlahovic che appoggia in rete per il 3-0. Segnale positivo per Italiano, anche lui è in crescita)



Vlahovic 7,5: E’ in fiducia e lo si vede subito con un filtrante che libera Duncan in area. Peccato che non abbia ancora il dono dell’ubiquità, perché poi in area mancava proprio lui. Puntuale una ventina di minuti dopo su un cross di Biraghi, che però spedisce sul fondo in torsione. Non irreprensibile quando, smarcato in area da Torreira, non riesce a girare a rete sulla pressione di Bogdan. Zoppica in prossimità dell’intervallo, ma rientra in campo nella ripresa e per lui è fin troppo facile festeggiare con un tiro che Belec lascia andare in porta quasi per non incorrere in un reato di lesa maestà. Una formalità anche il gol del 3-0, veramente troppo solo all’interno dell’area, lui ringrazia e fa 15 in campionato. Meno uno dal record di Ronaldo nell’anno solare…



Gonzalez 6: Ottiene di tornare a sinistra con l’inserimento a destra di Callejon, ma nel primo tempo combina meno rispetto alla gara di Bologna. Un colpo di testa alto su cross dello spagnolo è la cosa più pericolosa che offre alla prima frazione. Sembra fatta dopo una decina di minuti nel secondo tempo, ma Ranieri gli scippa il pallone in scivolata facendolo volare gambe all’aria, tra le proteste del Franchi. Un po’ nervoso.



All. Italiano 6,5: Ripropone Odriozola sulla fascia dopo che Venuti aveva disputato le precedenti partite casalinghe, e quasi si vorrebbe mangiare lo spagnolo per come regala palla a Ribery in occasione della parata salva-risultato di Terracciano. La squadra appare meno dominante del solito, anche dopo aver segnato il gol dell’1-0, forse è il modulo 4-3-1-2 che lo mette un po’ in difficoltà: anche il Venezia giocava così. Guardingo nel sostituire Milenkovic ammonito, non una vittoria scintillante ma tre punti tutto sommato agevoli contro un avversario non sottovalutato. Ogni sua mossa è benedetta ora come ora, entrano Sottil e Maleh e fanno assist e gol senza sforzo.