Com’era lecito aspettarsi, lo stadio Artemio Franchi ha riservato una calda accoglienza a Franck Ribery, la stella della Salernitana che ha trascorso gli ultimi due anni proprio in viola. Sia all’ingresso in campo, sia al rientro negli spogliatoi dopo il riscaldamento, i presenti allo stadio hanno rivolto al francese applausi scroscianti e un coro cui Ribery ha risposto ringraziando. Al momento della lettura delle formazioni, lo speaker ha aggiunto “ci ha deliziato con la sua classe per due anni”. Firenze non ha certo dimenticato il suo vecchio campione.