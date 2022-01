Napoli-Fiorentina 2-5Fiorentina:: tre mesi dopo l'infortunio torna in campo ed il rientro è tragico. Sbaglia il rinvio in occasione del pareggio del Napoli regalando palla agli avversari. A fine primo tempo sbaglia anche l'uscita e stende Elmas lanciato a rete facendosi espellere.: gioca una partita attenta e senza troppe sbavature. Diventa il man of the match nei tempi supplementari segnando il gol del 2-3 e fornendo l'assist per il ko finale siglato da Piatek.: lavora bene su Petagna limitandone i movimenti. Scheggia anche una traversa nel primo tempo.: sull'espulsione di Dragowski ha una percentuale di colpa con un retropassaggio sciagurato senza guardare il suo portiere in uscita (1' p.t.s.: si limita alle marcature preventive dato che il Napoli non spinge più e ha anche difficoltà nelle ripartenze).: l'infortunio del primo tempo non lo ferma e con un gran mancino bacia il palo trovando il gol del sorpasso Viola.: mai nel vivo del match, la sua è una prova anonima (45' s.t.: garantisce sprint e inventiva per le manovre offensive della Fiorentina).: fa filtro, eccome, davanti la difesa. Il Napoli centralmente non sfonda.: la partenza è anche buona, mostra qualità e fisicità in mezzo al campo. Si becca però un'ammonizione inutile andando ad affondare il tackle in ritardo su Politano. Per inserire un nuovo portiere Italiano è costretto a cambiare lui anche per evitare il rischio di restare in 9 (48' p.t.: mostra nettamente più sicurezza rispetto a Dragowski. Compie un grande intervento su Demme e le sue uscite sono sempre precise).: lotta sempre con tanta grinta vincendo tanti duelli. Tiene in apprensione la difesa del Napoli e subisce il fallo da rosso di Lozano (45' s.t.: subentra con la partita in discesa e ci mette del suo servendo l'assist per il gol di Maleh).: si conferma un grande centravanti, anche se non c'è più bisogno di sottolinearlo. Segna ancora sbloccando la partita con un gran movimento ad eludere l'intervento di Tuanzebe (28' s.t.: spara per la prima volta in maglia Viola fissando il punteggio a due gol di vantaggio, distanza inaccorciabile).: si muove bene sull'out mancino facendo venire fuori le sue qualità (1' s.t.: personalità da vendere e soprattutto tanta qualità. Gol e assist durante i supplementari).: la sua Fiorentina scaccia via subito le brutte scorie di Torino. Grande vittoria al Maradona con un poker rifilato al Napoli che vale i quarti di finale.