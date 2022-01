Napoli-Fiorentina è uno degli ottavi di finale di Coppa Italia, la vincente sfiderà l'Atalanta ai quarti di finale. Ad arbitrare la sfida del Maradona è Ayroldi.



23' - Brutto intervento di Duncan su Politano: scivolata a piedi uniti, l'arbitro lo ammonisce ma ci poteva stare anche il rosso.



45' - Espulso Dragowski! Venuti appoggia di testa per il portiere preso in controtempo perché fuori dai pali, si inserisce Elmas ma Dragowski lo stende fuori area: punizione e cartellino rosso.



82' - Torna la parità numerica: brutto intervento di Lozano su Nico Gonzalez, Ayroldi tira fuori il cartellino giallo ma, richiamato dal Var, cambia decisione ed estrae il rosso.



94' - Napoli in nove! Rosso a Fabiàn Ruiz per un intervento da dietro su Torreira: già ammonito, l'arbitro lo espelle.



97' - Contatto in area del Napoli tra Juan Jesus e Bonaventura: l'ex milanista finisce a terra, l'arbitro era vicino all'azione e lascia proseguire.