salva il risultato nel primo tempo con un’uscita decisiva su Arnautovic, poi però subisce due gol.pressing incisivo su Cambiaso e forza di volontà, gioca un primo tempo attento ma poi è costretto ad uscire per infortunio.(dal 46’ ptincide in maniera negativa sul match).le sue chiusure sono spesso efficaci su Soriano e Arnautovic ma quello che fa la differenza è il gol segnato nel secondo tempo.il Bologna nel secondo tempo gli crea qualche grattacapo di troppo dal quale non riesce a liberarsi, tanto da venire addirittura espulso sul finale di partita.senza infamia e senza lode, fa il suo in maniera giusta ma elementare.rispetto agli altri ha una marcia in più, non molla mai l’avversario e questo si nota.fa quello che gli chiede il mister, insieme ai compagni mantiene vivi i duelli a centrocampo.(dal 40’ st).fa da filtro tra i reparti, non eccelle ma allo stesso tempo non delude.(dal 25’ stmantiene l’equilibrio in campo).oggi fatica un po’ troppo in diverse azioni, alle difficoltà reagisce prendendo subito un cartellino giallo ad inizio del secondo tempo.(dal 40’ st).poco pericoloso e poco determinato, commette qualche ingenuità senza riuscire ad aiutare concretamente i compagni.un po’ sottotono rispetto al solito, da lui ci si aspetta più incisività sotto porta.(dal 1’ stsostituisce il compagno di reparto mettendo in campo una prova più vivace e fornendo l’assist per il gol di Martinez Quarta).la sua squadra gioca ma non abbastanza da riuscire a portare a casa la vittoria né tantomeno un pareggio.