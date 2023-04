Monza-Fiorentina 3-2



Terracciano 6: effettua un paio di buone parate ma è sfortunato sull’autorete di Biraghi, non si capisce con Quarta facendosi infilare da Dany Mota.



Dodo 5,5: in attacco dove entra nel gol di Saponara, male in difesa dove Caprari lo manda spesso al bar, vedi primo gol del Monza (34’ st Terzic sv).



Milenkovic 5: soffre la velocità di Dany Mota e viene anche ammonito.



Quarta 5: male anche lui contro gli attaccanti del Monza.



Biraghi 6: è suo il calcio d’angolo per il primo gol di Kouamé. Sfortunato sull’autorete dopo la respinta di Teracciano sul tiro di Caprari.



Amrabat 6,5: nel primo tempo il marocchino è in versione mondiale. Padrone del centrocampo, passano da lui tutti i palloni dei viola, nella ripresa però è suo il fallo da rigore su Dany Mota (26’ st Duncan 6: gioca davanti alla difesa).



Mandragora 6: discreto scudiero di Amrabat nel dettare i tempi della manovra (26’ st Jovic 5,5: si vede molto poco).



Kouamé 7: non segnava da ottobre. Per lui terzo gol in campionato e assist per Saponara nell’avvio travolgente della Fiorentina. Sparisce però nella ripresa.



Barak 5,5: dietro a Cabral combina poco. Viene anche ammonito per aver fermato una ripartenza del Monza (15’ st Sottil 6 entra bene nel match e va subito al tiro).



Saponara 7: crea diversi problemi alla difesa del Monza e realizza con grande calma il gol del 2-0 davanti a Di Gregorio (15’ st Castrovilli 6 Gioca in mediana e non incide).



Cabral 6,5: prova a segnare in tutti i modi: grande rovesciata che sbatte su Izzo, fucilata da fuori area come all’andata e colpo di testa nel recupero. Ma stavolta non va.



All. Italiano 5,5: primo tempo dai due volti: travolgenti i primi 15’, da dimenticare gli ultimi 20’ dove la sua difesa ricambia tutti i regali avuti da quella del Monza e rischia anche di andare sotto. Cosa che succede nella ripresa. Non perdeva da 8 giornate, si consolerà con le due semifinali nelle Coppe.