Sassuolo-Fiorentina 2-1







Dragowski 6: chiude bene in uscita bassa su Raspadori, non può nulla contro il capolavoro di Traorè, né sul colpo di testa finale di Defrel.



Odriozola 5: la fase difensiva con Traorè è un problema, semplicemente non lo tiene. I suoi chilometri comunque li macina sempre.



Quarta 4,5: sbagliato il raddoppio sul primo gol, sbagliata la marcatura su Defrel nel momento più delicato della partita. Male.



Igor 6: parte così così, poi prende le misure a Scamacca.



Biraghi 5,5: Mimmo Berardi è un ospito scomodo: alla fine non segna, ma un assist da quella parte ci scappa.



Castrovilli 6,5: tra i più in forma della Fiorentina, corre come un dannato, e per poco non segna di testa.



Amrabat 6: tiene in ordine il centrocampo viola, ma gioca un po’ col freno a mano rispetto ai tempi di Verona.



(31’ s.t. Gonzalez 6: da seconda punta mette apprensione alla difesa neroverde, ma sbaglia un controllo importante mandato in porta da Cabral)



Maleh 6: bel duello con Frattesi. Gli tiene testa.



(16’ s.t. Bonaventura 4,5: l’ammonizione è eccessiva, così come la sua protesta. Lascia in dieci i compagni per una sciocca intemperanza)



Ikonè 6,5: si vedono sprazzi del vero Ikonè, anche se gli è mancata lucidità davanti a Consigli. Splendida la palla per Piatek.



(37’ s.t. Torreira sv)



Piatek 6: è generoso coi compagni e fastidioso per la difesa neroverde. Non riesce a saltare Consigli sul bel filtrante di Ikonè.



(16’ s.t. Cabral 7: più partecipe nel gioco di Italiano, alla fine si sblocca in scivolata. Il primo gol in Serie A si rivela presto un’illusione)



Sottil 5,5: tanta velocità, tanta confusione.



(16’ s.t. Saponara 6,5: il cross basso per Cabral è perfetto, così come lo era stato l’inserimento senza palla. Porta qualità sulla fascia sinistra, e ci riesce)







All. Italiano 5,5: Fiorentina intensa ma a volte troppo frenetica. Azzecca i cambi, Bonaventura e Quarta lo tradiscono.