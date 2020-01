Fiorentina-Spal 1-0



Dragowski 5.5: Subisce pochi tiri, ma spaventa tutta la Fiorentina sul finire di primo tempo, quando lascia scorrere una punizione che finisce sul palo. Poi sempre attento.

Pezzella 7: Un gol che pesa come un macigno, per scacciare la crisi e far respirare la Fiorentina. Dietro è un leader, e oggi è anche un goleador

Caceres 6: Prende in mano la squadra e la scuote quando tutto sembra più complicato. Dietro argina bene Petagna

Milenkovic 6: Ha spesso compiti di impostazione, che non sempre riesce a svolgere al meglio, ma anche lui dietro è una certezza.

Lirola 6: Sulla fascia non si ferma mai, corre e si sovrappone bene, anche se servirebbe ancora più lucidità da parte sua.

Benassi 5.5: In ombra per gran parte della gara, prova qualche conclusione da lontano ma non riesce ad incidere

Pulgar 5: Peggiore dei viola, assente dal gioco e lento in costruzione. Spesso si fa soffiare il pallone banalmente e non tenta mai la giocata, dal cileno ci si aspetta molto di più.

Castrovilli 6.5: Anima e qualità della Fiorentina, l’unico giocatore capace di cambiare passo e dare una scossa offensiva alla viola.

Dalbert 5.5: Distratto, sbaglia tanti palloni e non è preciso in fase di cross. In difesa è attento, anche se servirebbe anche più qualità.

Chiesa 5.5: Partita incolore anche del numero 25, che ha voglia e piglio diversi, ma non riesce ad incidere. Vlahovic lo serve bene nel secondo tempo, ma è in controtempo e calcia alto. Nuovamente rimandato

(Dal 29’ s.t. Cutrone 6: Entra quando la Fiorentina ha bisogno di peso in attacco, sgomita e va vicino ad un bellissimo gol di tacco. Sarà una risorsa preziosissima per questa squadra.)

Boateng 5.5: Gioca a sorpresa titolare, ma non riesce a ripagare la fiducia di Iachini, che lo sostituisce dopo 45’ minuti. Un gol segnato a gioco fermo per fuorigioco e poco altro nella partita del ghanese.

(Dal 1’ s.t. Vlahovic 6.5: Scuote l’attacco viola, mette due palloni pericolosi per Chiesa e apre molti spazi. La Fiorentina non può giocare senza di lui)

Iachini 6: Ha preso tre punti alla sua maniera, con il coltello tra i denti e la voglia di non mollare mai. La Fiorentina ha tanto da lavorare, ma questa vittoria è preziosissima.