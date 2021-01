sarò presto un nuovo giocatore dellae intanto è arrivato in Italia. Sui social della squadra viola c'è un breve video con le prime parole dell'attaccante russo:"Ciao Firenze, sono felice di essere qui. Forza Viola!. Sono felice di essere in Italia. Ho scelto Firenze perché è la città più bella d'Europa, la squadra è buona e ha una grande storia. Voglia fare del mio meglio, segnare tanti gol e vincere le partite. magari provare a vincere qualche trofeo con la Fiorentina. Sto seguendo le partite della Fiorentina, ho visto le ultime due gare di campionato. Naturalmente conosco e ho sentito parlare di Ribery, Callejon, Vlahovic, ci sono molto buoni giocatori. Numero? Ho scelto il numero 91 per la maglia".