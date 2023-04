Tornato finalmente al centro del progetto Fiorentina dopo i diversi problemi fisici avuti, Gaetano Castrovilli lavora per proseguire la sua parentesi in viola. Con il contratto in scadenza nel giugno 2024, la dirigenza gigliata ha riallacciato i contatti con l'entourage del calciatore per trovare un accordo per il prolungamento, che non molto tempo fa sembrava cosa fatta, prima di un rallentamento. Come scrive FirenzeViola.it, al momento l'intesa non sembra a rischio vista la volontà delle parti, ma gli incontri decisivi probabilmente si terranno tra un mese, passato il periodo di grande impegno che dovranno vivere i viola in questo aprile.