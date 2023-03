27’| Gran palla dentro di Saponara che cerca Gonzalez, Gallo lo anticipa ma la butta dentro la sua porta

Al 27' di Fiorentina-Lecce i viola sono passati in vantaggio al Franchi: cross di Saponara, spalla a spalla tra Gallo e Gonzalez, e pallone che finisce in rete superando Falcone. Ma chi l'ha toccata?, come racconta anche la pagina ufficiale Twitter: "Gran palla dentro di Saponara che cerca Gonzalez, Gallo lo anticipa ma la butta dentro la sua porta“. Niente gol per Gonzalez quindi, che al momento rimane fermo a 4 reti e 1 assist in 16 partite di campionato.