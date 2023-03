Il programma domenicale della 27esima giornata di Serie A inizia alle 12.30 con il lunch match fra Sampdoria e Verona, scontro fra l'ultima e la terzultima della classifica. Per i blucerchiati si tratta quasi di un'ultima spiaggia per sperare di poter risalire, mentre per i gialloblù il quart'ultimo posto, che vale la salvezza, è a 5 lunghezze di distanza. Alle 15 tocca a Fiorentina e Lecce, con i padroni di casa alla caccia di tre punti per tornare a guardare a prospettive europee, e gli ospiti che vogliono interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive. Il programma di oggi prevede anche Torino-Napoli, Lazio-Roma e Inter-Juventus: su queste partite potete trovare su calciomercato.com servizi live specifici.