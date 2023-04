: può poco sulle tre reti, e il Lech praticamente calcia solo in quelle occasioni. Attento nelle altre circostanzeinspiegabile la giocata che porta al gol di Sousa. Non spinge e va in difficoltà quando puntato. Non rinnoverà il suo contratto. E non è difficile immaginare perché: normale amministrazione senza strafare, Obrenovic gli sventola un giallo pesantissimo (e immeritato) e Italiano lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.la sua consueta grinta è fondamentale quando il Lech si fa vedere in avanti nel secondo tempo. Positivoil Lech si rivela più pericoloso del previsto, fa il suo chiudendo il fortino nella ripresa.spinge meno del solito, dietro rischia poco e niente. Ammonito, Italiano lo sostituisce alla luce di un arbitraggio singolare.entra malissimo con un intervento scomposto che costa il rigore appena entrato. SI propone poco e non azzecca un cross. Disastro: qualche pallone perso di troppo rispetto ai suoi standard. Cresce nella ripresa come al solito, mette in porta Jovic, che spreca, con una magia all’ora di gioco. È forse l’unico acuto.dà un po’ di brio alla manovra nel momento più duro e scaccia gli incubi con una rasoiata a tempo scaduto: gioca a due tocchi organizzando la manovra senza strafaresi fa clamorosamente sverniciare da Karlstrom in occasione del terzo gol ospite. Si fa parzialmente perdonare andando a pressare alto sulla rete di Castrovilliquando si accende funziona anche la Fiorentina, il problema è che la luce si spegne col passare dei minuti e pecca di precisione nelle giocate. Poi trova l’assist vincente per la rete del 2 a 3 e la Fiorentina respiraprimo tempo difficile, tende a nascondersi e sbuccia un paio di conclusioni. Stesso copione anche nel secondo, in cui si mangia anche un gol. Dalpiù efficace del serbo soprattutto nell’aiuto alla manovra, è indubbio che ormai il titolare sia luifa valere i muscoli sulla sinistra dove Czerwinski se lo fa spesso scapare. Segna una rete pesante come un macigno nel momento più difficile togliendo la squadra dal buco nero in cui si era infilata.era intervenuto in conferenza dicendo di voler evitare gli errori fatti al ritorno col Braga. La squadra fa l’esatto contrario e con tre ingenuità si trova sotto di tre reti. La Fiorentina fa la partita ma punge poco soprattutto nella prima fase. Sottil e Castrovilli (subentrato) lo salvano da una serata da incubo. In semifinale servirà ben altroBednarek 6,5; Dagerstal 5,5, Karlstrom 7, Milic 6; Skoras 6,5, Czerwinski 5 (34’ Pereira 6), Murawski 6 (82’ Kvekveskiri SV), Rebocho 6,5; Alfonso Sousa 7 (80’ Marchwiński SV); Sobiech 6,5 (80’ Ishak SV), Velde 7 (80’ Ba Loua SV). All. Van den Brom 6,5