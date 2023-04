Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella serata di ieri ci sono stati dei disordini a Firenze. Protagonisti alcuni tifosi polacchi del Lech Poznan. I fatti sarebbero accaduti davanti ad una nota discoteca fiorentina. Nella colluttazione con i tifosi ospiti sono stati coinvolti i bodyguard del locale. Sarebbero anche volate transenne durante la rissa.



LE MISURE DI SICUREZZA - Queste sono le misure di cautela adottate da Palazzo Vecchio secondo il giornale: "L'allerta comunque andrà avanti per tutta la giornata di oggi. Dalle 9 di stamani è scattato il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattine nel perimetro Unesco, ma anche in piazza Indipendenza, via Nazionale e all’esterno dello stadio."