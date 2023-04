In casa Fiorentina sono due i giocatori che, in caso di ammonizione contro il Lech Poznan (in campo questa sera alle 18.45, andata 4-1 per i viola), rischiano di saltare la partita di andata delle semifinali di Conference League contro una tra Nizza e Basilea (andata 2-2): si tratta di Dodò e Milenkovic, mentre gli altri due diffidati, Amrabat e Ikoné, sono infortunati. Le semifinali sono in progamma giovedì 11 maggio e giovedì 18 maggio.