è uno dei giocatori che sta trovando le maggiori difficoltà nel corso di quest'annata, nonostante il tecnico Vincenzo Italiano cerchi sempre di concedergli spazio. Spesso nel mirino della critica, l'ex Cagliari ha vissuto anche alcuni momenti non felicissimi per quanto riguarda il rapporto con la tifoseria. Il ragazzo ha infatti portato una mano alla bocca come per zittire le voci dopo un gol segnato contro la Salernitana in un periodo in cui aveva ricevuto qualche fischio da parte del pubblico. Nelle ultime ore ha lanciato un messaggio piuttosto sibillino attraverso il suo profilo Instagram.

"Non preoccupatevi delle persone cattive, invidiose e mediocri, che ti criticano ingiustamente, cercano di sminuirti e vorrebbero vederti cadere. Non possono toccarti. Chi striscia non è mai un ostacolo per quelli che volano". Una storia Instagram che è apparsa abbastanza criptica e che l'esterno ha, dopo pochi minuti, cancellato.