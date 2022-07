Dopo il trasferimento di Bartlomiej Dragowski, che sarà ufficializzato dai due club nelle prossime ore, potrebbe non essere concluso l’intreccio di mercato tra la Fiorentina e lo Spezia. Nonostante la diatriba nata nella scorsa estate per Vincenzo Italiano, con i viola che pagarono la clausola di un milione di euro per strappare il tecnico ai liguri, adesso con l’arrivo a La Spezia dell’ex membro dello staff viola Melissano come nuovo direttore sportivo i rapporti tra i due club sembrano tornati ottimi.



Proprio per questo, secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione, i due club potrebbero portare a termine un’altra trattativa. Dopo i 4 milioni spesi per il portiere polacco lo Spezia sarebbe pronto a presentare un’offerta per un altro giocatore della Fiorentina: Gotti infatti avrebbe chiesto alla sua dirigenza di acquistare Christian Kouame, ormai ai margini del progetto gigliato. Sull’ivoriano è forte anche l’interesse dell’Anderlecht, in cui la scorsa stagione ha messo a segno 13 gol e 10 assist, e del Galatasaray.