In casa Fiorentina continua a tener banco il caso Milenkovic: il difensore serbo, che andrà in scadenza la prossima èstate, è corteggiato da tempo dall’Inter, che lo ha individuato come possibile sostituto di Skriniar, ma per il momento non siamo andati oltre al semplice interessamento. Per questo motivo la dirigenza viola ha chiesto a Fali Ramadani, agente del difensore centrale, di risolvere una volta per tutte questo caso prima dell’inizio della stagione e non certo trascinarselo fino agli ultimi giorni di mercato.



Secondo quanto ricordato quest’oggi da Fiorentinanews.com gli ultimi due giorni sono stati fitti di colloqui tra le parti: la coppia Barone-Pradè si è incontrata ieri e stamattina con Milenkovic ed il suo agente in un noto albergo fiorentino. Al primo incontro, quello di ieri pomeriggio, sarebbe stato presente anche il tecnico gigliato Vincenzo Italiano, anche lui seguito da Ramadani, anche se la sua presenza non è una certezza assoluta.



La Fiorentina e il giocatore la scorsa estate avevano raggiunto un accordo per cui questa estate, davanti ad un’offerta adeguata, le parti si sarebbero divise consensualmente. Al momento per in Viale Manfredo Fanti ancora non sono arrivate offerte ufficiali. Fatto sta che lo stesso Italiano vorrebbe che rimanesse in viola, una richiesta già fatta alla dirigenza e probabilmente anche allo stesso Ramadani. Sullo sfondo resta comunque la proposta di rinnovo di tre anni che i viola hanno presentato al serbo nelle scorse settimane, chissà se alla fine il matrimonio tra le parti non possa davvero continuare ancora.