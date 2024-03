Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si riprende dalla rete al 95° di Barak che ha portato i viola a vincere l’andata per 3-4. Un solo gol di vantaggio, dunque, per i toscani che dovranno difendere il risultato maturato per staccare il biglietto per i quarti.Non ci saranno grosse variazioni per Italiano che lascerà a riposo Belotti, dando spazio a Nzola in attacco. Kouamè, invece, è tornato ad allenarsi insieme alla squadra e può strappare una convocazione, ma difficilmente sarà utilizzato.Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 255, in alternativa gli appassionati potranno seguire la gara anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e NOW, oltre che su DAZN.: Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Ikoné, Beltran, N. Gonzalez; Nzola. All. Italiano: Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Rafaelov; Pierrot. All. Degu