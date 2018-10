Niente, la Fiorentina non ce la fa. Se Napoli, Inter e Lazio potevano essere ostacoli insormontabili, Sampdoria e Torino rappresentano due punticini preziosi ottenuti lontano dalle mura amiche in chiave scontri diretti per l'Europa League. Cinque partite, altrettante gare senza vittoria in trasferta. Se al 'Franchi' la formazione di Stefano Pioli è ancora imbattuta - quattro vittorie e un pareggio - fuori dalle mura amiche il discorso è diverso. La gioventù si paga e il calo di cattiveria davanti alla maggioranza avversaria è notevole. Al fine di qualificarsi, questo rappresenta un ostacolo da abbattere al più presto.