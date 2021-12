Già in estate il Venezia aveva lasciato la porta aperta al ritorno in prestito di Youssef Maleh, grande protagonista della promozione in Serie A degli arancioneroverdi. Adesso i lagunari sono pronti a riprovarci, ma la Fiorentina, secondo l'edizione di Firenze de La Nazion, potrebbe essere pronta a proporre al Venezia una seconda operazione, uno scambio con l’esterno offensivo Aramu. Le valutazioni sono simili, entrambe di 4 milioni, e la trattativa, con il benestare di tutte le parti in causa, potrebbe essere intavolato