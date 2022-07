Il nuovo acquisto della Fiorentina Rolando Madragora è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it dal ritiro in Austria: "Stiamo lavorando bene e i nuovi, me compreso, stanno entrando nei meccanismi del mister. I nuovi? Sono arrivati giocatori di livello e sono contento, dobbiamo lavorare per centrare i nostri obiettivi"



OBIETTIVI - "Fare più gol? Assolutamente, devo ambire a segnare più gol con il mister. Ci sto lavorando e spero che possano arrivare più gol e soddisfazioni quest'anno. Condizione? Siamo nella seconda fase di ritiro e stiamo mettendo benzina per gli impegni futuri di inizio campionato".



GIOCO - "Sono concetti nuovi rispetto a quelli a cui ero abituato, molto offensivi, di verticalità e di cambio gioco che sto apprendendo con il tempo e con il lavoro".



CONTRO LA JUVE - "Qui ho trovato una piazza ambiziosa, molto calorosa. Sull'affrontare la Juve non ho nulla da dire, sono un giocatore della Fiorentina e sono contento di essere qui. Ci stiamo preparando al tour de force, dobbiamo pensare step by step".