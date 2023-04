Su Radio Bruno Firenze arrivano gli aggiornamenti per quello che riguarda la condizione del gruppo squadra della Fiorentina in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese. Bonaventura lavora a parte e potrebbe andare verso il forfait nel match coi grigiorossi, discorso diverso per Brekalo che dovrebbe tornare tra i convocati.



KO - Piuttosto curiosa la situazione di Martinez Quarta che, dopo un colpo ricevuto nella gara con il Monza si è presentato all'allenamento con un occhio visibilmente tumefatto. La sua convocazione, in ogni caso, non dovrebbe essere a rischio.