11.45 - La Fiorentina ha depositato ufficialmente in Lega il contratto di Lucas Martinez Quarta, che ha firmato fino a giugno 2025.





10.10 - La Fiorentina ha un nuovo difensore centrale. Si è risolta nelle ultime ore la telenovela col River Plate per Lucas Martinez Quarta che, dopo aver sostenuto le visite mediche in Argentina, ha firmato il contratto che lo legherà per le prossime stagioni al club viola. Il costo dell'operazione sarà di 6 milioni di euro più altri 6 di bonus. Il calciatore sbarcherà a Firenze dopo aver preso parte agli impegni di qualificazione al prossimo Mondiale con la sua nazionale, il 9 contro l'Ecuador e il 13 contro la Bolivia.