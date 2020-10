. Dopo un’estate passata a cercare il giusto attaccante, i viola si erano chiusi a riccio intorno ai tre ragazzi in rosa, Vlahovic, Kouamé e Cutrone, anche se la situazione sembra prossima a cambiare. La voglia di portare un giocatore di alto livello è tanta in casa viola, eperplessa dopo le due sconfitte consecutive ed un mercato fin qui privo di grandi colpi.Il Napoli, dal canto suo, ha già fatto sapere all’attaccante polacco che, qualora continuasse a rifiutare tutte le offerte, passerebbe l’ultimo anno di contratto in tribuna, rischiando anche l’Europeo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,richiesti per il cartellino del giocatore grazie alla cessione di Federico Chiesa. Il Napoli ha dato apertura ai viola a trattare con il giocatore, che al momento è il grande scoglio nella trattativa, mostrando timida fiducia nel buon successo dell’operazione.le proposte che arriveranno, visto che rischierebbe di saltare l’europeo con la maglia della sua nazionale. Proprio per questo, prima ancora della gara di domani tra Napoli e Juventus, Milik oggi ha lasciato Napoli direzione Polonia, dove rimarrà fino al ritiro della nazionale, in attesa di valutare le proposte che potrebbero arrivare ed eventualmente muoversi per svolgere le visite mediche.La Fiorentina ci proverà fino alla fine, Milik non è convinto di andare in una squadra che non gioca le coppe europee, ma potrebbe convincersi di trovare a Firenze il giusto trampolino di lancio per la sua carriera.