Continua ad assumere contorni via via più definiti la permanenza di Dusan Vlahovic alla Fiorentina anche dopo il mercato di gennaio. Anche oggi, l'edizione fiorentina de La Nazione propende per il rinvio a giugno della decisione sul futuro dell'attaccante serbo. La Fiorentina, dunque, dovrà rinforzare il reparto offensivo, e l'acquisto più alla portata sembra essere Borja Mayoral, per il quale c'è il nulla osta del Real Madrid. Che però vorrebbe una cessione definitiva e non un prestito. Il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, con una blanda concorrenza del Crystal Palace.