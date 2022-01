Come si legge su La Repubblica, edizione Firenze, la Fiorentina, nonostante abbia dichiarato chiuso il mercato in entrata, sta valutando la possibilità di intervenire sulla difesa, apparsa sfilacciata a Torino nonostante in campo ci fossero i due titolari Milenkovic e Martinez Quarta. Non è andata molto meglio con l'ingresso di Igor, mentre Nastasic conta un lungo infortunio e appena una presenza da titolare in tutta la stagione. Non è escluso, dunque, che i viola tornino ad affacciarsi alla finestra del mercato.