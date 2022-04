Come era ipotizzaibile In una semifinale a fare la differenza sono quasi sempre gli episodi, e quelli che hanno condannato la Fiorentina sono arrivati più da errori propri che da meriti degli avversari. Dopo l’eliminazione di ieri dalla Coppa Italia l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, oltre a soffermarsi sulla problematica infortunio – ai quali si è aggiunto ieri anche Lucas Torreira, uscito all’intervallo per un problema dall’identità ancora da capire – sottolineando come i viola siano ancora ampiamente in corsa per una qualificazione alle coppe europee tramite il campionato campionato.



Il quotidiano sottolinea come il calendario non sia particolarmente impegnativo e che, per riuscire nell’impresa di riportare la Fiorentina in Europa, la squadra di Italiano avrà bisogno della massima concentrazione e probabilmente anche un po’ meno di spavalderia nelle scelte fondamentali: viene anche sottolineato come, la scelta di ieri di schierare Ikonè mezz’ala non sia stata una delle migliori fatte dal tecnico in questa stagione. Tutto questo perché ciò che ha permesso alla squadra viola di raggiungere quanto fatto fino adesso è stato l’equilibrio nelle ultime settimane, utile soprattutto a rilanciare le ambizioni europee dei viola attraverso il campionato. Allo stesso tempo servirà metabolizzare il più veloce l’eliminazione ai danni dei bianconeri: dolorosa sì, ma non inattesa, e per questo forse più facile da gestire.