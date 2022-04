il portiere di Coppa Italia è lui, fresco di rinnovo, si supera a inizio ripresa su una palla schizzata come in un flipper e in assoluto si fa sempre trovare pronto.anche terzo centrale a tratti, parte pure benino ma poi Saponara comincia a mandarlo in tilt (34' stuno spezzone per aiutare la Juve a chiuderla).: torna titolare a distanza di un mese e mezzo, lo fa con la fascia di capitano al braccio e piglio da leader.per imbastire un contropiede efficace alla fine c'è bisogno di lui fino all'area avversaria, il gol di Bernardeschi passa anche da questo.: sotto pressione, è di là che la Fiorentina spinge maggiormente in avvio. Ma non crolla.: il gol, qualificazione, pesante, liberatorio. Che cambia senso a una prestazione comunque costellata di errori, non cambia invece il senso della sua stagione e in generale di un ciclo in bianconero che appare agli sgoccioli (37' st).corre e combatte, è lì per questo. Poi colpisce pure un palo che avrebbe chiuso la pratica.ancora a centrocampo, appena può verticalizza e colleziona una quantità di piccole cose fondamentali. Compreso il gol del 2-0.: sta bene e si vede, si preoccupa però di eseguire il compitino e patisce la verve di Ikoné.un contropiede dietro l'altro finisce per sbattere sempre contro il muro viola, finendo spesso in fuorigioco. Gol dell'ex rimandato all'ultima di campionato? (37' sta campo aperto dovrebbe scatenarsi, invece sbaglia tanto, quasi tutto (21' stentra tra gli applausi dello Stadium, non gioca male ma nemmeno trova il guizzo giusto)All.: difesa e contropiede, alla vecchia maniera, la imposta così. E in un modo o nell'altro la vince senza subire gol tra andata e ritorno.la combina grossa in occasione del gol bianconero.c'era da riscattare quel goffo e sfortunato autogol dell'andata, non è lui l'anello debole della difesa viola (24' st: terzino per alzare ulteriormente i giri del motore ma la Fiorentina non ne aveva già più).: argina le sortite di Morata.: limita Vlahovic, lo conosce, gli rende la serata difficile.la combina anche più grossa di Dragowski, la palla sarebbe finita comodamente a fondo campo e lui la aggiusta per Bernardeschi. Come sempre su punizione sa rendersi pericoloso.c'era un tempo in cui la Juve sembrava riuscita nel soffiarlo al Psg, poi la storia andò diversamente. Ha spunti e intuizioni, gli manca però la lucidità nell'ultima giocata (34' st).Danilo gli toglie il respiro, Italiano lo toglie dal campo all'intervallo (1' sttiene alta la linea della mediana viola)tanta sostanza e tante chiusure, ovunque (34').: impalpabile, a Ikoné sarebbe servita una spalla diversa.: l'erede di Vlahovic inizia a prendere le misure, le occasioni se le crea ma poi le spreca. Ma quel gol evitato sulla linea in avvio è roba da Gialappa's.ritmo compassato ma qualità da vendere. Fa passare dei brutti momenti a De Sciglio, però dura poco più di un'ora (18' st: entra per creare scompiglio, in realtà non si nota mai).All.sui social c'è pure un partito che via via cresce composto da tifosi bianconeri che lo vorrebbero alla Juve. La Fiorentina gioca bene ma non segna mai e in finale ci va la Juve, con due gol sostanzialmente confezionati dai viola.