La Fiorentina vuole sognare. I viola di Italiano torneranno in campo sabato sera al "Franchi" contro il Milan di Pioli e c’è grande attesa per il primo sold out stagionale. Come spiegato dal quotidiano La Nazione, sono attesi almeno 35.000 tifosi allo stadio. Il tutto esaurito, che si aggira intorno alle 39.000 unità, è a un passo.