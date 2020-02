È Fiorentina-Milan l'anticipo delle 20.45 della 25esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



FIORENTINA – MILAN Sabato 22/02 h. 20.45

CALVARESE

VIVENZI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE



33' - Annullato un gol al Milan. Ibrahimovic segna l'1-0, ma interviene il Var per una presunta irregolarità dello svedese. Dopo aver rivisto l'episodio, l'arbitro Calvarese annulla la rete per un fallo di mano dell'attaccante rossonero a inizio azione. Decisione discutibile dell'arbitro: il braccio era attaccato al corpo e Ibra non fa nulla per cercare l'impatto col pallone.



25’ - Ammonito Calhanoglu. Il turco trattiene Castrovilli, Calvarese non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo verso il giocatore del Milan. Decisione corretta dell’arbitro.



12’ - Ammonito Bennacer. Il centrocampista del Milan aveva atterrato Caceres nel corso di un’azione poi terminata con un tiro di Chiesa. Calvarese ha fatto terminare l’azione e poi ha ammonito il giocatore rossonero.