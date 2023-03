Messa da parte la crisi di inizio 2023, il Milan cerca al Franchi la quinta vittoria consecutiva per arrivare al meglio al delicato match di Champions League contro il Tottenham. Dall’altra parte la Fiorentina, imnbattuta da quattro sfide, vuole risalire la china in campionato e bissare il colpo di Verona. Sarà partita equilibrata secondo i bookmaker, che danno favorita la vittoria dell’ex Pioli: il successo è offerto a 2,55, quota che sale a 2,85 in caso di colpo viola come nella scorsa stagione al “Franchi”. Fissata invece tra 3,25 e 3,30 l’opzione pareggio.Il tecnico rossonero spera di mantenere la porta ancora imbattuta e centrare il quinto 0-1 consecutivo, eventualità offerta a 8,25 volte la posta mentre sale addirittura a 94 volte la posta un nuovo pirotecnico 4-3 per Cabral e compagni. Proprio il centravanti viola va a caccia della quinta partita consecutiva con goal, vista a 4 volte la posta mentre il primo centro italiano di Charles De Ketelaere si attesta a quota 5,50.